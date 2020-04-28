Лев Лещенко рассказал, как ему удалось победить коронавирус

Известный певец Лев Лещенко решил поделиться подробностями своей борьбы с коронавирусом нового типа. Ранее ему удалось победить этот опасный недуг.

"Когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека", — рассказал исполнитель.

Лещенко сообщил, что каждый день делал зарядку, больше ходил и говорил о хорошем.