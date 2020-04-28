Известный певец Лев Лещенко решил поделиться подробностями своей борьбы с коронавирусом нового типа. Ранее ему удалось победить этот опасный недуг.
"Когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека", — рассказал исполнитель.
Лещенко сообщил, что каждый день делал зарядку, больше ходил и говорил о хорошем.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.