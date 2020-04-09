Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны

Лариса Гузеева раскритиковала 40-летних героинь программы "Давай поженимся!", которые пришли на передачу в поисках жениха. Она отметила, что они не могут рассчитывать на счастье в личной жизни в таком возрасте.

Телеведущая привела в пример неких своих 40-летних подруг, которые состоялись в карьере, но даже они не могут найти мужчину.

"Вы понимаете правду про себя? Это никому не нужно! Мужчина — самец. Если ему не 70… И то даже он на 40-летних смотрит так: ''А посвежее кого-нибудь нет, помоложе?'' Девки, вам до фига лет! У вас трое детей, ни кола, ни двора. Вы приехали… Вообще, о чем вы говорите? Откуда такие фантазии", — заявила Гузеева.

Сама актриса трижды была замужем. Интересно, что в последний раз она отправилась под венец в возрасте 40 лет. Избранником стал бизнесмен Игорь Бухаров. Они познакомились в довольно юном возрасте. У пары есть общая дочь. Также у Гузеевой есть сын от второго брака.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Гузеева жестко ответила своим критикам в соцсетях. После этого телеведущая решила закрыть комментарии.