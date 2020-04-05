Гузеева назвала критиков "уродами" и пожелала им смерти

Лариса Гузеева решила жестко ответить своим критикам в соцсетях. Телеведущая решила закрыть комментарии.

"Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов", - написала Гузеева, а также пожелала своим критикам "захлебнутся в своём дерьме и желчи".

Также телеведущая рассказала, что сразу же удаляет сообщения хейтеров, не читая их.