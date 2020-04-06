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Источник Правда.Ру

В больнице или нет? Сын и муж Надежды Бабкиной опровергают друг друга

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сегодня ночью сразу несколько СМИ сообщили, что в одну из частных московских клиник госпитализирована народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.

По информации журналистов у 70-летней певицы врачи подозревают коронавирус.

МК, со ссылкой на собственный источник написал, что Бабкиной настолько плохо, что ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Впрочем, уточняет издание, состояние народной артистки стабильное и тест на коронавирус — отрицательный.

Сын подтверждает

Эту информацию подтвердил Даниил Заседателев, сын артистки в интервью 5 каналу рассказал, что у его матери

"диагноз коронавирус не подтвердился. Тест всем делают. У мамы просто пневмония. Хотя и серьезная", — говорит он.

Муж опровергает

В свою очередь, супруг Бабкиной, Евгений Гор, назвал все публикации о ней фейком. По его словам, Надежда Георгиевна находится дома и "прекрасно себя чувствует".

Бабкина хранит молчание

Сама певица нигде никаких комментариев — ни подтверждающих, ни опровергающих — слухи о своем состоянии пока не давала. В ее соцсетях — тишина.

Темы слухи госпитализация надежда бабкина
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В больнице или нет? Сын и муж Надежды Бабкиной опровергают друг друга
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