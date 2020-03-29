Собчак рассказала о "времени истероидов"

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию вокруг распространения коронавируса нового типа в России и раскритиковала жителей страны, которые поддались панике.

"Сейчас, увы, время истероидов. Все те, кто годами вынашивал панические настроения ... они получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни", - утверждает телеведущая.

По мнению Собчак, к происходящему нужно "относиться с юмором и не бояться", поскольку "все люди смертны" и в масштабах вселенной человеческая жизнь "всего лишь миг".