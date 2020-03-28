Лера Кудрявцева решилась сдать тест на коронавирус после общения со Львом Лещенко на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Ранее Лев Лещенко был диагностирован в больнцу в Коммунарке. Певец сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Телеведущая сможет получить результат теста через три дня. Сейчас она находится на самоизоляции.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.