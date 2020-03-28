Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

Лера Кудрявцева решилась сдать тест на коронавирус после общения со Львом Лещенко на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Ранее Лев Лещенко был диагностирован в больнцу в Коммунарке. Певец сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Телеведущая сможет получить результат теста через три дня. Сейчас она находится на самоизоляции.