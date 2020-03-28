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Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева решилась сдать тест на коронавирус после общения со Львом Лещенко на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Ранее Лев Лещенко был диагностирован в больнцу в Коммунарке. Певец сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Телеведущая сможет получить результат теста через три дня. Сейчас она находится на самоизоляции. 

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