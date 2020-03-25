Жителям России следует не вдаваться в панику, соблюдать карантин и прогреваться на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Об этом известная телеведущая Ангелина Вовк заявила изданию "Комсомольская правда".
"В моем окружении все близкие люди — верующие, поэтому никто не впадает в панику из-за эпидемии", — рассказала Вовк.
Также она добавила, что на прошлой неделе пополнила запасы гречки в хозяйстве.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.