Ангелина Вовк рассказала, чем занимается на карантине

Жителям России следует не вдаваться в панику, соблюдать карантин и прогреваться на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом известная телеведущая Ангелина Вовк заявила изданию "Комсомольская правда".

"В моем окружении все близкие люди — верующие, поэтому никто не впадает в панику из-за эпидемии", — рассказала Вовк.

Также она добавила, что на прошлой неделе пополнила запасы гречки в хозяйстве.