Молодая супруга Петросяна показала свое фото в купальнике

У молодой жены юмориста Евгения Петросяна своеобразный стиль в одежде. Этот факт отмечают многие ее подписчики в соцсетях.

Девушку подвергают критике в Сети за то, что она выбирает вещи, которые подходят дамам более старшего возраста.

Но Татьяна не обращает внимания на советы недоброжелатетей. Так, она выставила в Instagram свое фото в купальнике — необычном и интересном, но вещь больше подходит подростку.

На снимке Брухунова стоит на берегу моря, а ее лицо закрывает соломенная шляпка. На Татьяне купальник черного цвета с изображением кошачьей морды и ушами-аппликациями.