Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram фотографию, где она в респираторе и защитном костюме. Телеведущая считает, что сейчас наступил благоприятный период для демонстрации красоты.
"Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью -маска это идеальный аксессуар красоты!", - подписала фотографию Собчак.
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Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью -маска это идеальный аксессуар красоты! 😂😂😂
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