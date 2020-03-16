Известная певица Наташа Королева недавно сделала признание, что она без ума от своего супруга.
В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ исполнительница заявила, что без ума от своего мужа, стриптизера и культуриста Тарзана (Сергея Глушко), которому на днях стукнуло 50 лет. Следует заметить, что муж звезды находится в отличной форме. Причем у самой Натальи есть этому объяснение.
"Он ночами поедает какие-то молодильные яблоки. У него все отлично, придраться просто не к чему. Мне трудно, если честно, давать ему какие-то советы. Он меня пинает, когда я расслабляюсь. Я его тоже, в общем-то, порой ругаю. Это обычный процесс, поэтому мы и живем вместе так долго", — пояснила Наташа Королева.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.