Наташа Королева раскрыла секрет молодости Тарзана

Известная певица Наташа Королева недавно сделала признание, что она без ума от своего супруга.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ исполнительница заявила, что без ума от своего мужа, стриптизера и культуриста Тарзана (Сергея Глушко), которому на днях стукнуло 50 лет. Следует заметить, что муж звезды находится в отличной форме. Причем у самой Натальи есть этому объяснение.