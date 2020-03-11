Известная исполнительница Наргиз Закирова перешла в продюсерский центр Виктора Дробыша.
Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому".
Как отметила сама Наргиз, у нее сразу сложились хорошие отношения с продюсером.
«Когда я пришла к Дробышу в первый раз, между нами не было официоза. Не было там такого:
"Я продюсер, ты артистка, давай мы сейчас тут с тобой будем подписывать"…
Понравилось, что не было ничего такого. Он мне просто сказал: "Давай попробуем"», — рассказала она.
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