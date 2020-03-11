Известная исполнительница Наргиз Закирова перешла в продюсерский центр Виктора Дробыша.

Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому".

Как отметила сама Наргиз, у нее сразу сложились хорошие отношения с продюсером.

«Когда я пришла к Дробышу в первый раз, между нами не было официоза. Не было там такого:

"Я продюсер, ты артистка, давай мы сейчас тут с тобой будем подписывать"…

Понравилось, что не было ничего такого. Он мне просто сказал: "Давай попробуем"», — рассказала она.