Лариса Гузеева пожелала поклонникам оставаться стройными

Актриса Лариса Гузеева, которой в настоящее время 60 лет, вновь отправилась в детокс-клинику, откуда дала совет своим подписчикам "не распускать себя".

Следует заметить что Лариса Гузеева постоянно борется с лишними килограммами. А недавно телезвезда снова отправилась в специализированную клинику, чтобы сбросить вес под присмотром диетологов. Ранее актриса рассказала поклонникам, какой у нее рацион, а теперь решила обратиться к людям с предостережением.