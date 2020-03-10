Актриса Лариса Гузеева, которой в настоящее время 60 лет, вновь отправилась в детокс-клинику, откуда дала совет своим подписчикам "не распускать себя".
Следует заметить что Лариса Гузеева постоянно борется с лишними килограммами. А недавно телезвезда снова отправилась в специализированную клинику, чтобы сбросить вес под присмотром диетологов. Ранее актриса рассказала поклонникам, какой у нее рацион, а теперь решила обратиться к людям с предостережением.
"Собрать себя, если находишься в распущенном виде, крайне трудно, поэтому не начинайте, если что. Без специалистов высокого класса у меня бы не получилось. Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путей к отступлению нет. И вам желаю гармонии и счастья!", — написала в соцсетях телеведущая.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.