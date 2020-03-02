Юлия Савичева прокомментировала поведение блогера Екатерины Диденко, которая продолжает "жить в Интернете", несмотря на трагедию в бане. Ранее супруг девушки погиб на вечеринке, организованной в честь ее дня рождения.

"Мне кажется, сегодня произошла катастрофическая ситуация, которая показала, насколько жизнь в Интернете и блогерство калечат сознание людей. Знаете, от чего я была в шоке? Когда увидела, как эта девушка-фармацевт-блогер снимает себя на телефон, рыдает на камеру, говорит о том, что ее муж погиб, ставит плашку комментариев и просит людей написать туда контакты психологической помощи", — считает Савичева.

"Для меня это яркий пример того, что Интернет проглатывает людей в свою пучину безответственности и вакханалии. Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться. Не могут прекратить этот поток. Все это не имеет никакого отношения к реальной жизни", — добавила певица.