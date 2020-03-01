Блогер Лена Миро подвергла критике актрису Агату Муцениеце за ее поведение после расставания с Павлом Прилучным.

"Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко. Мне всегда жалко тех, кто упал, но полон решимости подняться. А тех, кто упал и лежит в собственном говне, пуская сопли и слюни, я брезгливо обхожу стороной", - пояснила свою позицию Миро.

"Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь терпилы. Надеюсь, вы не такие. Надеюсь, у вас чувство собственного достоинства имеется", - добавила блогер.