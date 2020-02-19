Сын Екатерины Семеновой попал в больницу с инсультом

Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин пережил инсульт. Об этом одному из изданий рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что 34-летний Иван Батурин по профессии продюсер и звукорежиссер.

По данным телеканала "360", недавно он пережил инсульт и был доставлен в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там мужчину осмотрел невролог и после его поместили в отделение реанимации.

Известно, что Иван Батурин женат, у него есть 11-летний сын Матвей. Он сын исполнительницы Екатерины Семеновой от брака с экс-гитаристом группы "Арсенал" Андреем Батуриным.