Телеведущая Дана Борисова в шоу с Аллой Довлатовой призналась, что, наконец-то, наладила отношения с матерью и сделала ей шикарный подарок.
Так, она приобрела для родительницы большую квартиру в Судаке в Крыму. Причем ранее с матерью у звезды были очень сложные отношения.
"У меня разборки с мамой начались после возвращения с Самуи. Теперь аналогичное у меня происходит с дочерью. Мы не всегда можем понять друг друга. А вот с мамой сейчас улучшились отношения. Я ей подарила квартиру в Крыму. Она сейчас живет в Судаке. У нее квартира с видом на Генуэзскую крепость. Двухуровневые апартаменты. Я простила маму за ее отношение. Она мне помогла, когда у меня возникли проблемы. В настоящее время у нас все хорошо", — пояснила Дана Борисова.
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