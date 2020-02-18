Дана Борисова рассказала о примирении с матерью

Телеведущая Дана Борисова в шоу с Аллой Довлатовой призналась, что, наконец-то, наладила отношения с матерью и сделала ей шикарный подарок.

Так, она приобрела для родительницы большую квартиру в Судаке в Крыму. Причем ранее с матерью у звезды были очень сложные отношения.