Отец ныне покойной певицы Юлии Началовой, Виктор Началов, в своей книге рассказал о первых днях после кончины дочери.
Как сообщает РИА "ФАН", книга получила название "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В ней родные певицы поделились воспоминаниями об исполнительнице. Виктор написал, что к телу его дочери первое время не пускали родных и близких. Так, одному из ее друзей, Игорю, который в тот день уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться.
"По воспоминаниям отца Юлии, у него разрывалось сердце от одной только мысли, что его дочь лежит одна в холодном ящике морга, а родных нет рядом. Также он отметил, что получить место на кладбище было довольно трудно. По его словам, было решено похоронить Юлию на Троекуровском. С этим оказали помощь друзья певицы", — указывается в сообщении информагентства.
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