Отец Юлии Началовой: Нас не пускали в морг к дочери

Отец ныне покойной певицы Юлии Началовой, Виктор Началов, в своей книге рассказал о первых днях после кончины дочери.

Как сообщает РИА "ФАН", книга получила название "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В ней родные певицы поделились воспоминаниями об исполнительнице. Виктор написал, что к телу его дочери первое время не пускали родных и близких. Так, одному из ее друзей, Игорю, который в тот день уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться.