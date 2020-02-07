Родители певицы Юлии Началовой, умершей весной прошлого года от сепсиса, выпустили книгу о жизни артистки. По их словам, у их дочери было предчувствие, что она рано покинет этот мир.
Как рассказал отец Началовой, она лежала в больнице на Октябрьском Поле. Она была в глубоком сне после первой волны заражения. Медики пояснили, что Юлия ее перенесла и, вероятнее всего, выживет. Он подошел к дочери, чтобы погладить ее волосы и поговорить с ней.
"И внезапно я вижу, как из твоих глаз покатились слезы. Почему ты заплакала? Ты все знала? Понимала, что покинешь нас? Почему же не предупредила, Юля? — цитирует строки дневника воспоминаний издание StarHit.
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