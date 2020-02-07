Родители Началовой вспомнили о последних днях своей дочери

Родители певицы Юлии Началовой, умершей весной прошлого года от сепсиса, выпустили книгу о жизни артистки. По их словам, у их дочери было предчувствие, что она рано покинет этот мир.

Как рассказал отец Началовой, она лежала в больнице на Октябрьском Поле. Она была в глубоком сне после первой волны заражения. Медики пояснили, что Юлия ее перенесла и, вероятнее всего, выживет. Он подошел к дочери, чтобы погладить ее волосы и поговорить с ней.