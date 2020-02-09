Юлия Михалкова могла погибнуть на Багамах

Актриса Юлия Михалкова чуть не погибла во время отдыха на Багамах. Ее накрыла гигантская волна во время шторма. Вода начала уносить актрису от берега и она призналась, что мысленно попрощалась с жизнью.

"Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее", - сообщила Михалкова.

Однако поклонники успели обидится на актрису из-за того, что она отказалась вести свою страницу в Instagram во время отдыха. Михалкова переложила эту обязанность на своих помощников.