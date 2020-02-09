Актриса Юлия Михалкова чуть не погибла во время отдыха на Багамах. Ее накрыла гигантская волна во время шторма. Вода начала уносить актрису от берега и она призналась, что мысленно попрощалась с жизнью.
"Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее", - сообщила Михалкова.
Однако поклонники успели обидится на актрису из-за того, что она отказалась вести свою страницу в Instagram во время отдыха. Михалкова переложила эту обязанность на своих помощников.
"С одной стороны - приятно: я осознала, как для вас важны именно мои мысли. Правильные или нет - не суть. Главное - мои. Признаю, экспириенс с помощниками был ошибкой. Теперь сюда пишу только я. С другой стороны - удивлена! Друзья, не воспринимайте мою инсту близко к сердцу. Я пишу легкие и веселые истории про мою жизнь, работу и косметичку с одной целью: чтобы вы улыбнулись!", - ответила Михалкова.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".