Ольга Кабо похвасталась идеальными формами в свои 52 года

Известная актриса Ольга Кабо в 52 года может похвастаться отличной фигурой. На днях в своем "Инстаграм" артистка вновь это доказала.

Звезда поделилась несколькими фотоснимками, сделанными в бассейне. На размещенных кадрах Ольга запечатлена в ярко-красном сплошном купальнике с тонкими лямками. Ольга выглядит для своего возраста прекрасно, считают ее подписчики. Кстати, сама публикация была посвящена поддержанию своего тела в хорошей физической форме.

Ольга пояснила, что недавно она взяла новый курс питания, и пока что он ей очень подходит.

Актриса рассказала, что ее дневной рацион состоит всего из 800 калорий, при этом она абсолютно не чувствует голода, и, напротив, чувствует легкость и прилив энергии. Фотоснимки Ольги — лучшее тому подтверждение, а актриса добавила, что любой диете должен всегда сопутствовать спорт.