Рогозин строго прокомментировал шутку Урганта по поводу космонавтов

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку о космонавтах шоумена Ивана Урганта.

Ранее в своей телепрограмме "Вечерний Ургант" телеведущий пошутил по поводу того, что переговоры государственной корпорации с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам приведут к такой ситуации, что в космонавты придут граждане с легкими психическими отклонениями или судимостями.

В соцсети космического робота Fedor после этого написали:

"Нет, Иван, это касается только снижения требований по зрению. Своих товарищей не предлагайте".

Рогозин поделился этой записью, при этом серьезно отметив, что Ургант уже слишком долго ведет свою программу.