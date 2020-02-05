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Источник Правда.Ру

Рогозин строго прокомментировал шутку Урганта по поводу космонавтов

Шоу-бизнес

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку о космонавтах шоумена Ивана Урганта.

Ранее в своей телепрограмме "Вечерний Ургант" телеведущий пошутил по поводу того, что переговоры государственной корпорации с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам приведут к такой ситуации, что в космонавты придут граждане с легкими психическими отклонениями или судимостями.

В соцсети космического робота Fedor после этого написали:

"Нет, Иван, это касается только снижения требований по зрению. Своих товарищей не предлагайте".

Рогозин поделился этой записью, при этом серьезно отметив, что Ургант уже слишком долго ведет свою программу.

"Здесь не только шутки и юмор кончатся, но и язык намозолится", - пояснил он.

 

шутка космонавты иван ургант дмитрий рогозин
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