Поклонская поставила на место ироничную Собчак

Недавно депутат Госдумы Наталья Поклонская привлекла к себе внимание, выложив фотографии с "голливудской" фотосессии. На них экс-прокурор предстала в совершенно новом образе. Такое событие не могла обойти стороной телеведущая Ксения Собчак, которая часто выкладывает едкие комментарии в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Поклонская в игривом настроении", — прокомментировала Собчак новые фото Поклонской.

Ответ не заставил себя долго ждать.