Недавно депутат Госдумы Наталья Поклонская привлекла к себе внимание, выложив фотографии с "голливудской" фотосессии. На них экс-прокурор предстала в совершенно новом образе. Такое событие не могла обойти стороной телеведущая Ксения Собчак, которая часто выкладывает едкие комментарии в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
"Поклонская в игривом настроении", — прокомментировала Собчак новые фото Поклонской.
Ответ не заставил себя долго ждать.
"Ой, началось! Собчак в телеграм-канале "Кровавая барыня" откликнулась на мою фотосессию: "Поклонская в игривом настроении". Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой. А для остальных — еще одна фоточка", — ответила депутат.
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