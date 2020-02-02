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Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"

Шоу-бизнес

Лидер групы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о новой политической партии "За Правду", которую создал писатель Захар Прилепин. Партия была создана 1 февраля на съезде общественного движения с аналогичным названием. Председателем новой политической силы избрали Захара Прилепина.

"Там компашка - то, что надо (креативный элемент). Ладная, как тачка Lada. За рулем - писатель-мент", - написал Шнуров в Instagram.

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