Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"

Лидер групы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о новой политической партии "За Правду", которую создал писатель Захар Прилепин. Партия была создана 1 февраля на съезде общественного движения с аналогичным названием. Председателем новой политической силы избрали Захара Прилепина.