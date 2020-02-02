Лидер групы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о новой политической партии "За Правду", которую создал писатель Захар Прилепин. Партия была создана 1 февраля на съезде общественного движения с аналогичным названием. Председателем новой политической силы избрали Захара Прилепина.
"Там компашка - то, что надо (креативный элемент). Ладная, как тачка Lada. За рулем - писатель-мент", - написал Шнуров в Instagram.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.