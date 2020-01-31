Дочь Юдашкина сбежала из Гонконга в Россию

Дочь Валентина Юдашкина последние несколько месяцев счастливо жила с мужем и детьми в Гонконге. Несколько дней назад стало известно, что она вместе с семьей спешно покинула Китай и вернулась в Россию. Жена Юдашкина опубликовала в Instagram видео приезда дочки с семьей.

"Приехали мои любимые. Радуются снегу", - написала супруга Юдашкина.

Подписчики предполагают, что Галина Юдашкина приняла решение покинуть Гонконг из-за эпидемии коронавируса, который уже унес жизни более 200 человек.