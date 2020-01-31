Дочь Валентина Юдашкина последние несколько месяцев счастливо жила с мужем и детьми в Гонконге. Несколько дней назад стало известно, что она вместе с семьей спешно покинула Китай и вернулась в Россию. Жена Юдашкина опубликовала в Instagram видео приезда дочки с семьей.
"Приехали мои любимые. Радуются снегу", - написала супруга Юдашкина.
Подписчики предполагают, что Галина Юдашкина приняла решение покинуть Гонконг из-за эпидемии коронавируса, который уже унес жизни более 200 человек.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.