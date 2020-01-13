Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что его клиентка не обращает внимание на "тявканье" Надежды Кадышевой в своих мемуарах. Он призвал общественность не обращать внимания на бестактное поведение певицы.

"Такие мысли иметь в голове - уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном", - сообщил Горох.