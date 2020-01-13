Кэти Перри обратилась за помощью к калужским полицейским

Уже несколько лет подряд знаменитая певица Кэти Перри получает угрозы от омского писателя Михаила Матвиенко. Представители певицы вновь обратились в полицию и прокуратуру, чтобы наказать злоумышленника. У редакции портала "Калуга 24" появилось письмо, которое якобы было отправлено пресс-службой Кэти Перри в правоохранительные органы.

"Слушай меня тупая Кэти Перри, я точно выполню все свои обещания относительно того, что я обещал с тобой сделать и именно для этого я еду в США, мне покровительствуют высшие силы, поэтому меня до сих пор не поймали, я сегодня, 1 сентября снова 2018 года приехал в Козельск и молился в Монастыре пресвятой богородице деве Марии, и просил ее помочь мне тебя убить, дева Мария явилась ко мне во сне и сказала что мое дело правое и она поможет мне убить тебя", - писал певице Михаил Матвиенко.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области не подтвердила факт получения письма от представителей Кэти Перри, но и не стала опровергать информацию.

Напомним, впервые писатель Михаил Матвиенко написал о Кэти Перри в своей книге "Ноктюрн". Он обвинил певицу в том, что она стала "падшей женщиной" и в деталях описал как это произошло. В феврале 2017 года суд оштрафовал писателя из-за обращения Кэти Перри, которая обвинила Матвиенко в публичном оскорблении.