Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Разин назвал участников программы "Привет, Андрей" проститутками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В канун нового года на телеканале "Россия-1" в эфир вышел очередной выпуск программы "Привет, Андрей". Специальным гостем, "гвоздем" выпуска стал Юрий Шатунов. Его творческую судьбу и "безрадостные перспективы" обсуждали авторитетные эксперты в мире шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Лев Лещенко и Лера Кудрявцева.

Лейтмотив программы прост: злодей Разин лишает Шатунова возможности зарабатывать, исполняя песни группы "Ласковый май".

Кто видел программу, тот помнит, сколько "недобрых" слов было сказано в адрес продюсера группы.

Андрей Разин в долгу оставался недолго. Он дал подробное интервью главному редактору издания "Аргументы недели" Андрею Угланову. Беседа журналиста и продюсера опубликована на Ютуб-канале "Зауглом". На сегодняшний день ее посмотрели более 900 тысяч пользователей интернет.

Главный вопрос, который был задан Андрею Разину, касался обвинений, выдвинутых против него в программе Андрея Малахова.

Продюсер, отвечая на него, подробно рассказал о "закулисной" жизни участников выпуска, которых он назвал "людьми с пониженной социальной ответственностью".

К слову, все примеры, которые Разин "вспоминал", очень даже логично подтверждали эту его сентенцию. Цитировать слова шоумена мы не станем, поскольку документов, подтверждающих сказанное, не видели (но Разин говорит, что каждое его слово можно подтвердить судебными решениями — что показывает, насколько давний и острый конфликт существует у него с миром российского шоу-бизнеса).

Сама же идея передачи с участием Шатунова, по словам Разина, проста:

"Андрею Малахову заплатили за то, чтобы он нанес удар. Он — проститутка, потому что продался. Не могу сейчас сказать точно, кому именно, но знаю, что телеканалы и радиостанции, которые не умеют или не могут продавать свои продукты так успешно, как это делаю я, платят Малахову и тем, кого он "приглашает" за то, чтобы портить мою деловую репутацию. Я уже продал 97 концертов своей "Дискотеки Союз" только на 2020 год. И есть контракты до февраля 2021 года. Именно поэтому меня заказали Малахову. И те, кто там меня в передаче обсуждал — такие же продажные, "с низкой социальной ответственностью", как хозяин эфира", —

— заявляет Андрей Разин.

По его словам, он совершенно не обижается на Юру Шатунова, которого "используют, чтобы нанести "удар по Дискотеке", пользуются тем, что "Юра — человек неграмотный, только 11 классов закончил, и многого не понимает".

Темы андрей разин юрий шатунов андрей малахов
Актуальная аналитика
Формула небес
Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня
Профилактика
Может ли жвачка быть полезной для организма? Оказывается, да!
Ближний Восток
Убийство Сулеймани: причины и последствия
Новости Все >
Разин назвал участников программы "Привет, Андрей" проститутками
Рождественских морозов не будет нигде. Даже в Якутии
Гурцкая: ОП РФ не считает нужным корректировать "брачный возраст"
Наталья Поклонская готова стать послом России на Украине
Западные СМИ сообщили о ночных ракетных ударах по Багдаду
"Уральские пельмени" обеспечили СТС третью строчку теле-рейтинга
В Иране предложили заплатить 80 миллионов долларов за убийство Трампа
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Скончался Народный артист России Геннадий Пискунов
"Третья мировая близко": Иран нанесет удар по военным объектам США
Последние материалы
Рождественских морозов не будет нигде. Даже в Якутии
Гурцкая: ОП РФ не считает нужным корректировать "брачный возраст"
Наталья Поклонская готова стать послом России на Украине
Западные СМИ сообщили о ночных ракетных ударах по Багдаду
"Уральские пельмени" обеспечили СТС третью строчку теле-рейтинга
В Иране предложили заплатить 80 миллионов долларов за убийство Трампа
Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня
Может ли жвачка быть полезной для организма? Оказывается, да!
Убийство Сулеймани: причины и последствия
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
"Третья мировая близко": Иран нанесет удар по военным объектам США
Тине Канделаки не хватает денег на квартиру, и она собирается взять ипотеку
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Какие технологии Армении нужны России
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Академик Сандухадзе: "Хлеб – главная "атомная бомба" России!"
Путин выразил озабоченность снижением доходов россиян
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
"Единая Россия" как зеркало России
В Киеве отменили выступление Хакамады "из-за Путина"
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Санкции WADA: что думают об этом российские спортсмены
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Британия готова нанести удар "Томагавками" по Ирану
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ