Разин назвал участников программы "Привет, Андрей" проститутками

В канун нового года на телеканале "Россия-1" в эфир вышел очередной выпуск программы "Привет, Андрей". Специальным гостем, "гвоздем" выпуска стал Юрий Шатунов. Его творческую судьбу и "безрадостные перспективы" обсуждали авторитетные эксперты в мире шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Лев Лещенко и Лера Кудрявцева.

Лейтмотив программы прост: злодей Разин лишает Шатунова возможности зарабатывать, исполняя песни группы "Ласковый май".

Кто видел программу, тот помнит, сколько "недобрых" слов было сказано в адрес продюсера группы.

Андрей Разин в долгу оставался недолго. Он дал подробное интервью главному редактору издания "Аргументы недели" Андрею Угланову. Беседа журналиста и продюсера опубликована на Ютуб-канале "Зауглом". На сегодняшний день ее посмотрели более 900 тысяч пользователей интернет.

Главный вопрос, который был задан Андрею Разину, касался обвинений, выдвинутых против него в программе Андрея Малахова.

Продюсер, отвечая на него, подробно рассказал о "закулисной" жизни участников выпуска, которых он назвал "людьми с пониженной социальной ответственностью".

К слову, все примеры, которые Разин "вспоминал", очень даже логично подтверждали эту его сентенцию. Цитировать слова шоумена мы не станем, поскольку документов, подтверждающих сказанное, не видели (но Разин говорит, что каждое его слово можно подтвердить судебными решениями — что показывает, насколько давний и острый конфликт существует у него с миром российского шоу-бизнеса).

Сама же идея передачи с участием Шатунова, по словам Разина, проста:

"Андрею Малахову заплатили за то, чтобы он нанес удар. Он — проститутка, потому что продался. Не могу сейчас сказать точно, кому именно, но знаю, что телеканалы и радиостанции, которые не умеют или не могут продавать свои продукты так успешно, как это делаю я, платят Малахову и тем, кого он "приглашает" за то, чтобы портить мою деловую репутацию. Я уже продал 97 концертов своей "Дискотеки Союз" только на 2020 год. И есть контракты до февраля 2021 года. Именно поэтому меня заказали Малахову. И те, кто там меня в передаче обсуждал — такие же продажные, "с низкой социальной ответственностью", как хозяин эфира", —

— заявляет Андрей Разин.

По его словам, он совершенно не обижается на Юру Шатунова, которого "используют, чтобы нанести "удар по Дискотеке", пользуются тем, что "Юра — человек неграмотный, только 11 классов закончил, и многого не понимает".