Заворотнюк задолжала за ЖКХ почти 50 тысяч рублей

Семье больной раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк выставлен счет в десятки тысяч рублей за услуги ЖКХ.

По данным некоторых СМИ, мать артистки Валентина Борисовна не оплачивала квитанции несколько месяцев и в результате задолжала около 50 тысяч рублей. Долг будет взыскиваться судебными приставами.

Шикарный подарок дочери

Мать Анастасии Заворотнюк владеет квартирой в элитном ЖК в Москве, рядом с "Мосфильмом". Эту недвижимость актриса подарила Валентине Борисовне четыре года назад. Площадь квартиры равняется примерно 200 квадратным метрам, а ее стоимость, согласно оценкам риелторов, около 220 млн рублей.

В соответствии с данными УФССП по Москве, мать Заворотнюк прекратила оплачивать счета ЖКХ в мае текущего года, и сейчас размер долга достиг 45,713 тысячи рублей, передает РИА ФАН.