Новогодняя теленочь пройдет без Аллы Пугачевой

70-летняя Алла Пугачева не будет принимать участие в телевизионных "новогодних огоньках".

"Алла Борисовна отклонила все предложения участия в съемках шоу",

— рассказала Елена Чупракова, представительница Примадонны российской эстрады.

Напомним, что в канун своего юбилея Народная артистка СССР прервала "молчание" и выступила с большим сольным концертом и даже съездила с ним в Белоруссию. Там-то она и объявила, что "делает 10-летнюю паузу в карьере" и в следующий раз выйдет на сцену только в день своего 80-летнего юбилея.

А, чтобы поклонники продолжали о ней помнить, Примадонна оставила им автобиографический фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт".

Впрочем, не исключено, что певица попробует себя в кино. Если, как она сама сказала, Никита Михалков "все-таки снимет" комедийный фильм о ней.