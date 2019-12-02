Пугачева припомнила обещание Михалкова и нацелилась на кино

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что Никита Михалков давно пообещал снять с ней в главной роли фильм. С тем пор она ждет заветного предложения от режиссера, однако никаких приглашений сняться не поступало.

Пугачева рассказала, что хотела бы сняться в комедийном автобиографическом фильме, где был бы показан ее путь с детства до сегодняшнего дня. Певица подчеркнула, что роль в кино - это на данный момент ее самая приоритетная цель.