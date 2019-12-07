Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой

В кинотеатре "Октябрь" состоялся премьерный показ автобиографического фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Известную певицу поддерживали ее дочь Кристина Орбакайте со своей семьей, а также другие звезды российской эстрады, среди которых: Алика Смехова, Юлия Самойлова, Егор Дружинин, Игорь Николаев, Федор Бондарчук и Константин Эрнст.

Перед показом картины Пугачева рассказала гостям, что в фильме есть все, что ей хотелось показать и рассказать. Певица в очередной раз начала говорить об уходе с эстрады, однако гости остановили ее и попросили остаться. Ранее Пугачева организовала большой юбилейный концерт после девяти лет перерыва, а также съездила на гастроли в Минск.

По словам Пугачевой, она лично контролировала съемки фильма, авторами которого выступили Татьяна Гулина и Филипп Григорян. Певица подчеркнула, что картина является "постскриптумом" и снимался "на память".

Примечательно, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин не пришел на премьеру. Артист оправдался в Instagram, что у него запланированы концерты в Северодвинске и Архангельске.