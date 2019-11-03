Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере

Шоу-бизнес print

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила о том, что берет десятилетнюю паузу в своей карьере. Об этом она рассказала со сцены в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Она пояснила, что данный концерт был "непредвиденным", "но раз пригласили, я приехала".

"Белоруссия любимая мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем", - сказала примадонна после выступления.

Завершив выступление Алла Пугачева сказала: "Больше никуда!". Она заявила, что на следующее выступление решится только на своё восмьидесятилетие. Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил Пугачевой цветы и конфеты, которые вручают "иностранным лидерам".

Темы минск юбилей концерт алла пугачева александр лукашенко
Актуальная аналитика
Путешествия
ТОП-7 пирогов мировой кухни
Здоровье и профилактика
Продукты, лучше всего влияющие на кишечник
Авто
Автомобильный аккумулятор: все что вы должны знать
Новости Все >
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен
HR: Дженнифер Энистон стала самой популярной среди актеров и актрис
Самолет японского премьера загорелся на пути в Таиланд
Шестерых россиян наградили в Японии орденом Восходящего солнца
Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
Reuters в России реализует план "Барбаросса 2.0"?
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Последние материалы
Продукты, лучше всего влияющие на кишечник
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен
HR: Дженнифер Энистон стала самой популярной среди актеров и актрис
Самолет японского премьера загорелся на пути в Таиланд
Автомобильный аккумулятор: все что вы должны знать
Шестерых россиян наградили в Японии орденом Восходящего солнца
Способы лечения рака шейки матки
Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Экономика
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Соломон Соловьев Императоры, диктаторы и кроссовки Adidas - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
Демографию России придется поднимать мигрантам
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ