70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила о том, что берет десятилетнюю паузу в своей карьере. Об этом она рассказала со сцены в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Она пояснила, что данный концерт был "непредвиденным", "но раз пригласили, я приехала".

"Белоруссия любимая мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем", - сказала примадонна после выступления.

Завершив выступление Алла Пугачева сказала: "Больше никуда!". Она заявила, что на следующее выступление решится только на своё восмьидесятилетие. Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил Пугачевой цветы и конфеты, которые вручают "иностранным лидерам".