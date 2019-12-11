Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"

Артист Евгений Петросян негативом отозвался об интересе журналистов к его личной жизни. Комментарий по поводу этой ситуации он оставил у себя в Insta и сопроводил сообщение фотоснимком со своим адвокатом Сергеем Жориным.

По словам Петросяна, представители СМИ "издеваются" над ним и "разбирают его жизнь по косточкам", не неся за это никакой ответственности.

"Причем они пишут о том, чего они совершенно не знают, что является, по моему мнению, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветничеством", — дал юморист комментарий по поводу внимания прессы к своей личности.

При этом Петросян похвалил театральную постановку "Ревизор", которую он посетил, с его слов, "в постыдное для российских СМИ время".