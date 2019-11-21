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Источник Правда.Ру

Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Денберел Ооржак, российский участник детского этапа песенного конкурса «Евровидение» во время репетиции упал в обморок. Мальчика госпитализировали в клинику польского города Глиницы.

О происшествии рассказала пресс-служба Академии Игоря Крутого.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции после второго прогона песни. Его доставили в местную больницу на реанимобиле», - говорится в сообщении.

Денберелу уже провели обследование. Врачи пока оставили его в клинике, под наблюдением. Рядом с ним бабушка. По ее словам, внук чувствует себя сейчас хорошо. «Видимо, просто сказалось волнение, напряжение, перелет и вся предконкурсная суета», - говорит женщина.

Сам Данберел очень надеется, что врачи разрешат ему выступать на «Детском Евровидении». Их дуэт с Таней Меженцевой должен выйти на сцену ужу 24 ноября с песней A Time for Us. Ребятам, согласно предварительной жеребьевке, достался третий номер.

Пока же Таня переживает за здоровье своего напарника. В больницу к нему, как написала девочка в своем Instagram, не пускают и трогательно,но как-то по-взрослому добавила: "Главное, что он жив".

Кстати, кто из взрослых артистов поедет представлять Россию на "Евровидение", до сих пор остается тайной. Напомним только, что, как писала Правда.ру, очень хочет поехать в Роттердам певица и экс-участница Дома-2 Ольга Бузова.

Темы денберел ооржак госпитализирован детское евровидение российский участник
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