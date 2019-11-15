Бузова намерена представить Россию на Евровидении

Вчера, выступая в Москве в зале "Известия HALL", Ольга Бузова объявила о том, что собралась принять участие в международном вокальном конкурсе Евровидение.

"Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении", — сказала экс-участница "Дома-2". При этом, она не уточнила, в каком именно году это произойдет.

Обещание создать англоязычный хит и исполнить его на международном песенном конкурсе поклонники певицы встретили одобрительными аплодисментами. Которые перешли в овации после того, как Бузова пообещала "оставить след в российском шоу-бизнесе". Артистка надеется сделать это за счет своей популярной песни "Мало половин".

После этого кто-то из зрителей передал ей плюшевого единорога. Бузова пообещала, что возьмет эту игрушку с собой на конкурс.

Таким образом, Ольга подтвердила слухи о том, что в следующем году представлять Россию на международном песенном конкурсе будет именно она.

"Сердючка была, Кончита была, теперь будет и Оля", — комментируют заявление Бузовой пользователи Рунета.

Напомним, в 2019 году гостей и участников "Евровидения" принимал Израиль. Победу в песенном конкурсе одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

В 2020 году конкурс пройдет в городе Роттердам.