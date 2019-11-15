Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Бузова намерена представить Россию на Евровидении

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

 Вчера, выступая в Москве в зале "Известия HALL", Ольга Бузова объявила о том, что собралась принять участие в международном вокальном конкурсе Евровидение.

"Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении", — сказала экс-участница "Дома-2". При этом, она не уточнила, в каком именно году это произойдет.

Обещание создать англоязычный хит и исполнить его на международном песенном конкурсе поклонники певицы встретили одобрительными аплодисментами. Которые перешли в овации после того, как Бузова пообещала "оставить след в российском шоу-бизнесе". Артистка надеется сделать это за счет своей популярной песни "Мало половин".

После этого кто-то из зрителей передал ей плюшевого единорога. Бузова пообещала, что возьмет эту игрушку с собой на конкурс.

Таким образом, Ольга подтвердила слухи о том, что в следующем году представлять Россию на международном песенном конкурсе будет именно она.

"Сердючка была, Кончита была, теперь будет и Оля", — комментируют заявление Бузовой пользователи Рунета.

Напомним, в 2019 году гостей и участников "Евровидения" принимал Израиль. Победу в песенном конкурсе одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

В 2020 году конкурс пройдет в городе Роттердам.

Темы евровидение ольга бузова
Актуальная аналитика
Формула небес
Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня
Космос
Найдена планета, покрытая алмазами
Здоровье
Цистит чаще встречается у сексуально активных женщин
Новости Все >
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
Сегодня в Забайкалье траур: накануне в двух ДТП погибли 11 человек
Путин: Россия готова дать Украине большую скидку на газ
В Газпроме не разделяют надежд синоптиков на "розовую" зиму
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Последние материалы
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
Сегодня в Забайкалье траур: накануне в двух ДТП погибли 11 человек
Путин: Россия готова дать Украине большую скидку на газ
В Газпроме не разделяют надежд синоптиков на "розовую" зиму
Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер Василий Амирджанов Гримасы сознания: убийство превращают в хайп Василий Амирджанов
Комментарии
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
ГД выявила факты иностранного вмешательства в дела России
Власти потратят десять миллиардов на восстановление монастырей
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ