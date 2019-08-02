Концерт Катамадзе в Москве в 2020 году отменен

Пресс-служба концертного зала Vegas City Hall сообщила об отмене концерта грузинской певицы Нино Катамадзе. Ее выступление было запланировано на 27 марта 2020 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что джазовая певица из Грузии Нино Катамадзе заявила об отмене всех концертов в России после волны протеста в Тбилиси. Позже певица удалила соответствующее сообщение из своих социальных сетей.

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