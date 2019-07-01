Грузинская певица удалила сообщение об отказе от выступлений в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, где говорилось об отказе от выступлений в России. Теперь ее последний пост датируется 29 июня.



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Накануне певица заявила, что больше никогда не будет выступить в России из-за событий в Тбилиси и поддержала митингующих. Ее выступление на "Усадьбе Jazz" стало последним в России, "от которого не смогла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". По словам артистки, она никогда не пела на русском языке и не выступала на концертах, которые финансировали российские власти.

Заявление Катамадзе высмеял телеведущий Владимир Соловьев, который посчитал отказ - неудачным способом пиара.

"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России", - написал он на своей странице в Twitter.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также раскритиковал певицу. "Они что, все с ума посходили? Это какая-то глупость. Ее же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", - возмутился он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее появилась информация о том, что у Катамадзе запланирован концерт в России на 27 марта 2020 года. Билеты на мероприятие до сих пор находятся в продаже.

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