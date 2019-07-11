Комиссия Совета Федерации по информационной политике планирует направить в МИД РФ рекомендацию по ограничению въезда в страну Нино Катамадзе. Об этом рассказал председатель комиссии Алексей Пушков. Ранее Нино Катамадзе отказалась выступать в России из-за провокаций в Тбилиси.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Нино Катамадзе уличили во лжи. Ранее она говорила, что никогда не выступала на концертах, которые финансировались российскими властями, однако позже стало известно, что грузинская певица участвовала в выступлениях, которые организовывались российскими госкомпаниями.
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