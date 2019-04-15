Киркоров назвал причиной своего развода с Пугачевой зависть и сглаз

Филипп Киркоров назвал главной причиной своего расставания с Аллой Пугачевой зависть со стороны окружающих. По его словам, развода звездная пара могла бы избежать, если бы не обращала так много внимания на комментарии посторонних людей о своей жизни.



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"А у нас все было гладко, чисто, хорошо. Может быть, сглазили поэтому. Слишком всё мы выставили напоказ. Слишком оправдывались, что у нас все хорошо. Надо было забить и жить своей жизнью", — сказал артист в интервью газете "Московский комсомолец", приуроченном к 70-летию певицы.

Киркоров вспомнил, как после расставания с Пугачевой начал выступать на сцене в костюмах, похожих на ее фирменные балахоны, чтобы пережить травматичную для него жизненную ситуацию.

"Это был тот период, когда мы развелись. И мне нужно было каким-то образом сойти с ума, чтобы потом вернуться в нормальное состояние. Поэтому для того, чтобы не отрезать руку, для того, чтобы не умереть, мне нужно было вот так выйти из этого состояния, через себя, через этот образ", — признался певец.

70 лет Алле Пугачевой исполняется 15 апреля. В браке с Киркоровым она состояла с 1994 по 2005 год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Филипп Киркоров не верит в причастность Максима Галкина к попытке организации взрыва на его концерте в Махачкале.

Источник фото: Wikimedia. org

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