Маруани пошутил о песне Киркорова "Цвет настроенья синий"

Французский музыкант, лидер группы Space Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову по поводу нарушения авторских прав на композицию "A Symphonic space dream". Маруани считает, что Киркоров и российский композитор Олег Попков переделали ее в песню "Жестокая любовь" без согласования с правообладателем.
На пресс-конференции в "Национальной службе новостей" 18 марта французский музыкант также пошутил по поводу песни Киркорова "Цвет настроенья синий", сказав, что композиция Space "Just Blue" "специально для Киркорова была написала".
По словам адвоката Евгения Тарло, музыкант лично подал иск в Таганский суд Москвы и намерен взыскать с нарушителей 272 миллиона рублей. Также к ответственности истец намерен привлечь адвоката Александра Добровинского, который публично оскорбил Дидье Маруани и назвал "вымогателем". Моральный ущерб, нанесенный Добровинским, оценили в 15 миллионов рублей.
Претензии к Киркорову по поводу песни "Жестокая любовь" Дидье Маруани предъявлял в 2016 году, но тогда его требования не были удовлетворены.
"Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами", — прокомментировал ситуацию артист.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Филипп Киркоров назвал "весенним обострением" версию о причастности Максима Галкина к теракту в Махачкале.
Источник фото: страничка Дидье Маруани в facebook
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