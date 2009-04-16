Таблетки «от памяти» изменят вашу личность

После долгих лет исследований нейробиологи смогли создать лекарственный препарат, который блокирует воспоминания человека полностью или частично.

При этом, у того, кто употребляет это средство, полностью… перестраивается личность, что подтверждает роль памяти в восприятии настоящего и способности к обучению. Это еще раз доказывает истинность высказывания, что память формирует личность человека.

Первое правило, которое усваивают в медицинских институтах будущие нейрологи, гласит:

«Мозг человека является сложнейшим комплексным устройством, проистекающие в котором процессы неясны и пока не могут быть подвергнуты анализу».

Изменения в работе мозга грозят серьезными побочными эффектами

Действительно, любые попытки изменить что-либо в работе мозга чреваты непредсказуемыми побочными эффектами, которые очень сложно будет диагностировать.

Именно по этой причине, нейрологи ищут альтернативные способы избавления от посттравматического синдрома (ПТС). Это нервное расстройство пока не удается преодолеть – все достигнутые на данный момент результаты имеют лишь временный эффект, и медики не могут объявить о том, что смогли кого-то излечить от ПТС. Возможно, панацеей могут стать лекарства, блокирующие память о событиях, вызвавших синдром.

В отличие от различных психотропных препаратов, «лекарства от памяти» блокируют не реакцию на воспоминания, притупляя ее, а сами процессы памяти, создавая в мозгу больного «слепое пятно», похожее на частичную амнезию. Подобные препараты должны иметь очень точную направленность – в их цели не входит уничтожить всю память человека, а лишь ту ее часть, что содержит последние события. Вместо них, уверены ученые, человеку можно внушить ложную память, наполненную другими действиями и обстоятельствами.

Тем не менее, появление подобных лекарств несет с собой ряд новых проблем –

побочные эффекты,

психологический дискомфорт

и частичные случаи изменения личности пациентов.

Механизмы, происходящее в мозгу больных ПТС, употребляющих подобные препараты, по-прежнему остаются неизвестны ученым, что снова возвращает к первому правилу нейрологии. Очередное вмешательство в работу мозга дало непредсказуемые плоды.

«Когда идет обсуждение подобных разработок, то все говорят о том, какие они опасные, или о том, как чудесно они будут работать, - говорит доктор Андрес Сандберг, занимающийся нейроэтикой. - На самом деле, многие широко известные и популярные препараты, такие как аспирин, обладают множеством неприятных, а иногда опасных побочных эффектов. Лекарства для редактирования памяти ничем в этом не могут отличаться – это закон фармакологии».

Непонятна и глубина действия «лекарств от памяти». Многие пациенты ощущают неуверенность в возможностях своей памяти, пересказывая врачам ощущения «блуждания на границах какого-то воспоминания». У некоторых развиваются признаки паранойи – они уверены, что окружающие знают о чем-то, что неизвестно им.

И, наконец, возникает вопрос о развитии общества после широко распространения подобных лекарственных веществ. Существуют целые нации, имеющие фармакологическую манию – американцы уже десятилетиями употребляют успокоительные препараты в огромных количествах. Что будет происходить в таких социумах? Можно ли, например, осудить за убийство человека, который выпил таблетку и забыл о своих «приключениях»?

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