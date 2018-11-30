Роскосмос признал проблемы из-за деятельности Илона Маска

Государственная корпорация Роскосмос испытывает серьезные проблемы из-за деятельности американского предпринимателя Илона Маска. Также в стагнации главного российского космического ведомства виноваты санкции.

Отметим, что в этом признались сами представители Роскосмоса. Так, о вине Илона Маска и западных санкций в отношении Российской Федерации они заявили в своем отчете за 2017 год, который был выложен недавно на официальный сайт государственной корпорации.

Американская компания SpaceX под руководством Илона Маска, сетуют представители Роскосмоса, при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки вышла на совершенно новый уровень. Теперь они заняли нишу на мировом рынке пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков.

Но, отмечается в отчете Роскосмоса за 2017 года, виноват в проблемах Роскосмоса не только Илон Маск. Также мешают развитию космической отрасли в России западные санкции. Из-за них, признались в Роскосмосе, они не могут закупать лучшую иностранную аппаратуру и запчасти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил испытывать системы аварийного спасения космонавтов на инженерах, который создали эту самую систему спасения.

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