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Загадочный источник тепла подогревает Антарктиду: лед тает изнутри

Наука

Международная группа ученых обнаружила подо льдом Антарктиды загадочный источник тепла, который плавит лед на глубине 3 километров, рассказывает Poplawok.  

Загадочный источник тепла подогревает Антарктиду: лед тает изнутри. 395351.jpeg

Правда, на первый взгляд ситуация не очень серьезная. Мощность неизвестного источника тепла составляет всего 120 миллиВатт на квадратный метр. Этого тепла достаточно только для того, чтобы превратить в воду 6 миллиметров льда в год.

Однако, как говорят ученые, процесс этот продолжается уже тысячи, а может, и миллионы лет и, в конце, концов не мы, так наши потомки окажутся свидетелями гибели Антарктиды. Талая вода стекает в озера, которые находятся подо льдом, и постепенно разрушает ее ледяной щит.

Что там такое может быть, что заставляет таять лед, ученые пока не знают. Предполагается, что источником тепла являются радиоактивные породы.

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Темы наука тепло ученые Антарктида таяние ледника
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