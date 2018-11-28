Загадочный источник тепла подогревает Антарктиду: лед тает изнутри

Международная группа ученых обнаружила подо льдом Антарктиды загадочный источник тепла, который плавит лед на глубине 3 километров, рассказывает Poplawok.
Правда, на первый взгляд ситуация не очень серьезная. Мощность неизвестного источника тепла составляет всего 120 миллиВатт на квадратный метр. Этого тепла достаточно только для того, чтобы превратить в воду 6 миллиметров льда в год.
Однако, как говорят ученые, процесс этот продолжается уже тысячи, а может, и миллионы лет и, в конце, концов не мы, так наши потомки окажутся свидетелями гибели Антарктиды. Талая вода стекает в озера, которые находятся подо льдом, и постепенно разрушает ее ледяной щит.
Что там такое может быть, что заставляет таять лед, ученые пока не знают. Предполагается, что источником тепла являются радиоактивные породы.
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