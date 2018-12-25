Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Исследование: каким группам людей грозит снижение продолжительности жизни

Наука

Американские исследователи из университета Дюка определили, что у населения планеты будет снижаться продолжительность жизни. По мнению ученых, на здоровье землян сказался глобальный экономический кризис 2008 года. Поколению Y и X пришлось испытать множество стрессов связанных с ухудшением экономического положения и поиском работы.

Исследование: каким людям грозит снижение продолжительности жизни. 396399.jpeg

"Сегодня все знают с каким давлением приходится сталкиваться обычному человеку, чтобы реализовывать все свои желания. Однако никто не пытается проанализировать, как это влияет на здоровье и продолжительность жизни. Политикам пора задуматься о продлении жизни своего населения", - заявили исследователи.

Также ученые проанализировали статистику смертности с 1990 по 2016 и пришли к выводу, что основные причины смерти людей из поколений Y и X - передозировка алкоголем, суицид, наркотическая зависимость, ДТП и различные заболевания.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала своим читателям о самых опасных для здоровья сладостях.

Читайте также:

Названы самые опасные для здоровья сладости

Ученые рассказали о необратимом последствии новогодних праздников

Ученые определили три возраста одиночества человека

Ученые: есть вулкан опаснее Йеллоустоунского Ученые: есть вулкан опаснее Йеллоустоунского

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Ученые кризис здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Как огороднику может пригодиться пищевая сода
Военные новости
Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Инвестиции
Трамп & Федрезерв: чем конфликт грозит России
Новости Все >
В Эстонии признали преступлением негативное отношение к государству
Количество любителей фастфуда в России увеличилось в два раза
Диабет провоцирует импотенцию, но этого можно избежать
The National Interest: Запад повторяет ошибки 1914 года
Исследование: каким группам людей грозит снижение продолжительности жизни
Ученые: есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Кубомедуза оказалась страшнее акул
Эксперты назвали регионы с наибольшей закредитованностью населения
В Москве откроют 500 пунктов для сдачи новогодних елок на утилизацию
Аварийные квартиры в Санкт-Петербурге растут в спросе﻿
Читательский топ
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.

Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Военные новости
"Маузер": история, достоинства и недостатки
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Новый год на Украине начнется с марша в честь Степана Бандеры
Новости Украины
Новый год на Украине начнется с марша в честь Степана Бандеры
Новости Украины
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Новости Украины
Украина надеется отправить в Керченский пролив британский корабль
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Нечаянные радости для грешного мира
Православие
Нечаянные радости для грешного мира
Новости Украины
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Стихии
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению Айдын Мехтиев
Комментарии
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Кубомедуза оказалась страшнее акул
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Почему День народного единства стал провалом Кремля
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
История и современность Все >
Антуан Лавуазье: основатель современной химии
Антуан Лавуазье: основатель современной химии
Мускусный олень - драгоценный дар природы
Мускусный олень - драгоценный дар природы
Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Война в Афганистане может быть приватизирована
Война в Афганистане может быть приватизирована
Шойгу: "Российская армия превосходит все армии мира"
Шойгу: "Российская армия превосходит все армии мира"
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Женское Все >
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Как вырастить гортензию
Как вырастить гортензию
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Вьюнок: особенности борьбы
Вьюнок: особенности борьбы
Отблагодарим герань за буйное цветение
Отблагодарим герань за буйное цветение
Врачи рассказали, какие продукты, снижают холестерин
Врачи рассказали, какие продукты, снижают холестерин
Термическая обработка "убивает" в шпинате все полезные свойства
Термическая обработка "убивает" в шпинате все полезные свойства
Как носить основной цвет 2019 года
Как носить основной цвет 2019 года
Эвелина Бледанс в инстаграм поздравляет всех с Рождеством
Эвелина Бледанс в инстаграм поздравляет всех с Рождеством
Российская актриса Толканина Люба поздравила своих подписчиков с рождеством
Российская актриса Толканина Люба поздравила своих подписчиков с рождеством
Ольга Бузова будет с народом всю новогоднюю ночь
Ольга Бузова будет с народом всю новогоднюю ночь
За здоровьем россиян теперь будут следить
За здоровьем россиян теперь будут следить
Онкомаркеры неправильно используют для скрининга рака
Онкомаркеры неправильно используют для скрининга рака
Печаль и злость – признаки слабого здоровья
Печаль и злость – признаки слабого здоровья
Мужское Все >
Рыбка к пиву
Рыбка к пиву
Батюшка попросил у прихожан автомобиль
Батюшка попросил у прихожан автомобиль
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Цветы и растения в интерьере: привлекаем в дом деньги и удачу
Цветы и растения в интерьере: привлекаем в дом деньги и удачу
Как создать новогоднюю атмосферу с помощью запахов и звуков
Как создать новогоднюю атмосферу с помощью запахов и звуков
Как обустроить спальню и спать спокойно?
Как обустроить спальню и спать спокойно?
Как выбрать елку к празднику
Как выбрать елку к празднику
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Священномученики: кровь пастырей за Христа
Священномученики: кровь пастырей за Христа
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Делаем домик для собаки своими руками
Делаем домик для собаки своими руками
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Почему линяет кошка
Почему линяет кошка
Ученые заявили о вреде органического земледелия для биосферы
Ученые заявили о вреде органического земледелия для биосферы
Акула-нянька начинает охотиться еще в утробе
Акула-нянька начинает охотиться еще в утробе
Летаргический сон: погребенные заживо
Летаргический сон: погребенные заживо
Любовь Толкалина поздравила своих подписчиков с Рождеством
Любовь Толкалина поздравила своих подписчиков с Рождеством
Советы на Новый год: не употребляйте опасные для здоровья сладости
Советы на Новый год: не употребляйте опасные для здоровья сладости
Поклонники Пугачевой не могут попасть на концерт звезды
Поклонники Пугачевой не могут попасть на концерт звезды
Почему вырастут цены на мобильную связь в 2019 году
Почему вырастут цены на мобильную связь в 2019 году
Легендарную "﻿Бутырку" предложили превратить в развлекательный центр
Легендарную "﻿Бутырку" предложили превратить в развлекательный центр
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии

Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ