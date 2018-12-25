Американские исследователи из университета Дюка определили, что у населения планеты будет снижаться продолжительность жизни. По мнению ученых, на здоровье землян сказался глобальный экономический кризис 2008 года. Поколению Y и X пришлось испытать множество стрессов связанных с ухудшением экономического положения и поиском работы.
"Сегодня все знают с каким давлением приходится сталкиваться обычному человеку, чтобы реализовывать все свои желания. Однако никто не пытается проанализировать, как это влияет на здоровье и продолжительность жизни. Политикам пора задуматься о продлении жизни своего населения", - заявили исследователи.
Также ученые проанализировали статистику смертности с 1990 по 2016 и пришли к выводу, что основные причины смерти людей из поколений Y и X - передозировка алкоголем, суицид, наркотическая зависимость, ДТП и различные заболевания.
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