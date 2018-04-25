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Источник Правда.Ру

Скоро в России? WhatsApp запретит общаться несовершеннолетним

Наука и техника

Руководство мессенджера WhatsApp изменило условия предоставления своих услуг о части возрастных ограничений пользователей.

Скоро в России? WhatsApp запретит общаться несовершеннолетним. 386374.jpeg

Согласно последним правилам, теперь жители ЕС смогут легально пользоваться приложением только по достижению ими 16-летнего возраста. 

Компания официально заявила, что  WhatsApp обновляет свои "Условия предоставления услуг и Политику Конфиденциальности", в которых отражается закон, известный как "Общий регламент по защите данных".

Хотя пользователи вне ЕС могут использовать мессенджер с 13 лет при условии, что это не противоречит законам страны их пребывания.

При этом в WhatsApp не уточняют, каким образом смогут проверить реальный возраст зарегистрировавшегося пользователя.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новая функция, которая позволяет делиться со своими друзьями из контакт-листа, появилась в мессенджере WhatsApp.

Как этом сообщает The Verge, новая функция называется "Трансляция геопозиции" (Live Location). Она уже доступна для владельцев устройств на базе Android и iOS.

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Темы WhatsApp мессенджер
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