Названа главная причина распространения онкологических заболеваний

Деятельность человека виновна в распространении онкоболезней. К таким выводам пришли исследователи из Аризонского университета, свои научные выкладки они опубликовали в Nature Ecology & Evolution.

Особое внимание специалисты уделили факторам, что провоцируют развитие злокачественных образований. К таким относятся: радиация, отравление атмосферы и воды химическими продуктами, а также засорение планеты пластиковыми отходами.

Также создатели публикации отметили, что люди принадлежат к онкогенному виду, но сейчас наука не обладает достаточной информацией о том, каково влияние современной цивилизации на распространение онкоболезней у неприрученных животных.

Так, есть информация, что злокачественная опухоль поражает даже земплекопов. Хотя ранее исследователи были убеждены, что для них не характерны сбои в делении клеток, что часто приводит к онкологическим болезням. Однако, чтобы судить о серьезности проблемы, у исследователей пока нет достаточной информации о болезнях в разных популяциях. Этот факт осложняет возможность оценить реальное влияние хозяйственной деятельности человека на природу.