Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети

Автозак для перевозки задержанных и осужденных по делам об экстремизме и терроризме показало МВД на "Армии-2018". Информация об этом, равно как и отсутствие фотографий чудо-спецавтомобиля уже вызвало откровенную бурю в соцсетях - особенно в свете шквальных "посадок" граждан разных возрастов за лайки, репосты или публикацию мемов (картинок-аналога карикатур).

Как сообщила пресса, изготовленный столичным предприятиям «Техника» автозак для экстремистов представляет собой "бронированный автомобиль типа "АЗ". "На шасси установлен специальный цельнометаллический бронированный кузов, разделенный на помещение для конвоя и шесть одиночных камер для подозреваемых и обвиняемых",- заявляю создатели. Они также отмечают, что корпус автомобиля, топливный бак и даже аккумуляторные батареи защищены бронированием.

«Это первый автомобиль для такой группы подозреваемых. В настоящий момент оформляются документы на его апробацию в территориальных органах внутренних дел», - сообщило руководство отдела оперативно-служебного транспорта НПО «Спецтехника и связь» МВД России.

"Фотографий пока нет, но скоро ты в ней за репост покатаешься :)",- шутят авторы телеграм-канала "Как-то вот так". И действительно, редакция Pravda.ru не смогла найти фотографии ни в фототчетах из "Армии-2018", ни на страницах СМИ, ни даже на сайте производителя автомобиля. Возможно, их нет потому, что машина только проходит испытания.

"Пативен для перевозки экстремистов и террористов (а значит и тебя, дорогой читатель - если ты бахнешь мем, от которого может орнуть Путин или Патриарх) представило МВД на выставке "Армия-2018",- пишут в канале "Доктор прописал".

"Говорят, все бронированное (чтобы тебя не отбили френды), есть спецсвязь, WiFi раздаёт товарищ майор со своего чебурфона) и целых шесть камер. То есть для двоих за репост, двоих за лайки и ещё пару граждан за мемы! Фото и видео этого чуда мысли пока нет ни в СМИ, ни на ютубе, ни даже на сайтах завода и в каталогах. Но ничего - у тебя есть шанс увидеть его в своём дворе, а у твоего соседа - собрать лайки, выложив твой отъезд в мир электровспоминателей, понятий, а также мошки и лютых лиц.",- саркастически отмечают они".

"Особо экстремальных мамкиных экстремистов прямо там и обреют (помнишь, сынку, "уже побрили!" в "Джентельменах удачи"?) и набьют тату ЖУК ("Жизнь украл Контакт")",- иронизируют авторы канала "Медиатехнолог".

Добавим, что со стороны властей, правозащитников и журналистов уже звучат предложения декриминализировать статью Уголовного кодекса об экстремизме - за лайк, репост или мем хотят не сажать, а штрафовать. При этом удаление репоста, лайка или картинки с извинениями "отменит" преступление, а вот за призывы к экстремизму, наоборот, сажать будут - и весьма жестко.

Впрочем, если говорить серьезно - отметим, что данный "автозак" вероятнее всего будет использоваться для перевозки задержанных и осужденных за настоящий экстремизм и даже терроризм, а не "школьников за репосты".