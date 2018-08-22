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Источник Правда.Ру

Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети

Наука и техника

Автозак для перевозки задержанных и осужденных по делам об экстремизме и терроризме показало МВД на "Армии-2018". Информация об этом, равно как и отсутствие фотографий чудо-спецавтомобиля уже вызвало откровенную бурю в соцсетях - особенно в свете шквальных "посадок" граждан разных возрастов за лайки, репосты или публикацию мемов (картинок-аналога карикатур).

Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети. 391106.jpeg

Как сообщила пресса, изготовленный столичным предприятиям «Техника» автозак для экстремистов представляет собой "бронированный автомобиль типа "АЗ". "На шасси установлен специальный цельнометаллический бронированный кузов, разделенный на помещение для конвоя и шесть одиночных камер для подозреваемых и обвиняемых",- заявляю  создатели. Они также отмечают, что корпус автомобиля, топливный бак и даже аккумуляторные батареи защищены бронированием.

«Это первый автомобиль для такой группы подозреваемых. В настоящий момент оформляются документы на его апробацию в территориальных органах внутренних дел», - сообщило руководство отдела оперативно-служебного транспорта НПО «Спецтехника и связь» МВД России.

"Фотографий пока нет, но скоро ты в ней за репост покатаешься :)",- шутят авторы телеграм-канала "Как-то вот так". И действительно, редакция Pravda.ru не смогла найти фотографии ни в фототчетах из "Армии-2018", ни на страницах СМИ, ни даже на сайте производителя автомобиля. Возможно, их нет потому, что машина только проходит испытания.

"Пативен для перевозки экстремистов и террористов (а значит и тебя, дорогой читатель - если ты бахнешь мем, от которого может орнуть Путин или Патриарх) представило МВД на выставке "Армия-2018",- пишут в канале "Доктор прописал".

"Говорят, все бронированное (чтобы тебя не отбили френды), есть спецсвязь, WiFi раздаёт товарищ майор со своего чебурфона) и целых шесть камер. То есть для двоих за репост, двоих за лайки и ещё пару граждан за мемы! Фото и видео этого чуда мысли пока нет ни в СМИ, ни на ютубе, ни даже на сайтах завода и в каталогах. Но ничего - у тебя есть шанс увидеть его в своём дворе, а у твоего соседа - собрать лайки, выложив твой отъезд в мир электровспоминателей, понятий, а также мошки и лютых лиц.",- саркастически отмечают они".

"Особо экстремальных мамкиных экстремистов прямо там и обреют (помнишь, сынку, "уже побрили!" в "Джентельменах удачи"?) и набьют тату ЖУК ("Жизнь украл Контакт")",- иронизируют авторы канала "Медиатехнолог".

Добавим, что со стороны властей, правозащитников и журналистов уже звучат предложения декриминализировать статью Уголовного кодекса об экстремизме - за лайк, репост или мем хотят не сажать, а штрафовать. При этом удаление репоста, лайка или картинки с извинениями "отменит" преступление, а вот за призывы к экстремизму, наоборот, сажать будут - и весьма жестко.

Впрочем, если говорить серьезно - отметим, что данный "автозак" вероятнее всего будет использоваться для перевозки задержанных и осужденных за настоящий экстремизм и даже терроризм, а не "школьников за репосты". 

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Темы МВД лайк арест репост автозак Армия-2018 призыв к экстремизму оскорбление чувств верующих
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