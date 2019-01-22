Ученые рассказали о скором дефиците редких химэлементов из-за смартфонов

В скором времени человечество настигнет дефицит редких химических элементов. Дело в том, что их в огромных количествах используют в рядовых повседневных гаджетах — ноутбуках, смартфонах, электронных книгах и так далее.
Об этом сообщает сайт британского новостного телеканала Sky News.
Так, например, по словам ученых, в смартфоне в среднем используется порядка трех десятков химических элементов. И во всех этих химических элементах, уверены специалисты, человечество очень нуждается. Но восполнить их стремительно уменьшающиеся запасы, сетуют ученые, будет тяжело. Дело в том, что почти вся электронная техника не подлежит утилизации, а химические элементы, зачастую залегающие в зонах военных конфликтов, и так имеют довольно ограниченные запасы.
Среди химических элементов, на постоянной основе использующихся для производства смартфонов, указывают ученые, значатся медь, золото, серебро, литий, кобальт, кремний, кислород, калий, а также иттрий, тербий и диспрозий.
Любопытно, что, согласно предоставленным специалистами данным, в одних только странах Евросоюза ежемесячно выбрасывается на свалку или заменяются на более новые и удобные модели порядка 10 миллионов гаджетов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин является одним из тех немногих людей на планете Земля, которые не пользуются смартфонами. Глава государства вряд ли переживает за истощение природных запасов — Владимир Путин просто-напросто не доверяет современной технике.
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