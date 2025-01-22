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Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде

3:05
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ставит под сомнение устоявшиеся представления о происхождении жизни на Земле. Генетики из Университета Аризоны, Сосан Вехби и Джоанна Масел, утверждают, что наша текущая модель эволюции генетического кода требует существенных изменений.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Переосмысление генетического кода

Все живые существа на Земле используют один и тот же генетический код. Однако вопрос о том, как и когда этот код сформировался, остаётся предметом активных научных дискуссий. Вехби и Масел предполагают, что последовательность появления аминокислот, составляющих основу генетического кода, значительно отличается от общепринятой научной точки зрения.

"Генетический код — это удивительная система, в которой последовательности из трёх нуклеотидов, известных как кодоны, в ДНК или РНК переводятся в последовательности белков с использованием 20 различных аминокислот. Этот процесс чрезвычайно сложен, и наш код удивительно хорош. Он почти оптимален для многих функций и, вероятно, эволюционировал постепенно", — отмечает Масел.

Критика классических экспериментов

Ранее понимание происхождения жизни во многом основывалось на эксперименте Миллера-Юри 1952 года, который пытался воссоздать условия ранней Земли для синтеза органических молекул. Однако Вехби и Масел считают, что такие лабораторные эксперименты не полностью отражают реальные эволюционные процессы. Они подчёркивают, что предыдущие исследования не учитывали всех факторов, влияющих на формирование генетического кода.

Новые подходы к изучению эволюции

Используя современные технологии и данные Национального центра биотехнологической информации, исследователи построили филогенетическое дерево белковых структур, восходящих к последнему универсальному общему предку (LUCA). Это позволило выявить необходимость пересмотра теорий о происхождении 20 аминокислот, составляющих генетический код.

"Если представить белок как автомобиль, то домен — это как колесо. Это компонент, который может использоваться в различных автомобилях, и колёса существовали задолго до автомобилей". Это сравнение подчёркивает, что некоторые структуры белков могли предшествовать современному генетическому коду, — Вехби сравнивает белки с деталями автомобиля.

Выводы и перспективы

Исследование Вехби и Масел предлагает пересмотреть традиционные взгляды на эволюцию генетического кода и происхождение жизни. Они предполагают, что существовали более ранние генетические коды, которые со временем исчезли, уступив место современному коду. Это открытие может существенно повлиять на дальнейшие исследования в области молекулярной биологии и эволюции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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