Ученые обнаружили животное, обращающее свое старение вспять

Норвежские учёные из Бергенского университета обнаружили у морского организма Mnemiopsis leidyi, известного как морской грецкий орех, уникальную способность управлять процессом старения и даже обращать его вспять. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Гребневики — существа, напоминающие медуз, распространённые по всему мировому океану. Ранее было установлено, что M. leidyi может существенно уменьшать свои размеры и массу тела во время голодания, что помогает ему выживать в условиях дефицита пищи, хотя это не приводит к процессу обратного старения.
Однако в новом эксперименте учёные обнаружили, что при повреждении морской грецкий орех может вернуться из взрослого состояния к стадии личинки всего за несколько недель. Похожий эффект был зафиксирован и при отсутствии пищи, хотя такие случаи крайне редки.
В дальнейшем учёные планируют изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе этого уникального процесса обратного старения у гребневиков.
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