Ученые обнаружили животное, обращающее свое старение вспять

Наука

Норвежские учёные из Бергенского университета обнаружили у морского организма Mnemiopsis leidyi, известного как морской грецкий орех, уникальную способность управлять процессом старения и даже обращать его вспять. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

Гребневики — существа, напоминающие медуз, распространённые по всему мировому океану. Ранее было установлено, что M. leidyi может существенно уменьшать свои размеры и массу тела во время голодания, что помогает ему выживать в условиях дефицита пищи, хотя это не приводит к процессу обратного старения.

Однако в новом эксперименте учёные обнаружили, что при повреждении морской грецкий орех может вернуться из взрослого состояния к стадии личинки всего за несколько недель. Похожий эффект был зафиксирован и при отсутствии пищи, хотя такие случаи крайне редки.

В дальнейшем учёные планируют изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе этого уникального процесса обратного старения у гребневиков.